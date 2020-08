Winst Rabobank keldert door coronacrisis

In totaal omvat de stroppenpot van Rabobank nu 1,4 miljard euro. Die pot, waarin geld opzij wordt gezet om mogelijke kredietverliezen op te vangen, had vorig jaar nog een omvang van ruim 400 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde mede door deze stap met 81 procent tot 227 miljoen euro.

De bank biedt aan zo’n 80.000 klanten tijdelijke ondersteuning vanwege de coronacrisis, 7.500 particuliere klanten en 72.500 zakelijke klanten. Zij kregen bijvoorbeeld een betaalpauze voor hypotheektermijnen of aflossingen van leningen en er werd niet overgegaan tot gedwongen woningverkopen als gevolg van achterstanden. ,,We stonden er goed voor toen het virus uitbrak. Onze sterke buffers zorgden voor een goede uitgangspositie om deze moeilijke periode te overbruggen en om zowel onze klanten als de economie te ondersteunen”, zegt Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie, in een toelichting.

Krimp

Ook het eind van het jaar zullen de gevolgen van de lockdown en de andere coronamaatregelen nog steeds voelbaar zijn, verwacht Draijer. ,,Onze scherpe focus op beperking van onze kosten blijft hoog. Onzekerheid voert de boventoon, vooral vanwege de onduidelijkheid over de duur en het verdere verloop van de pandemie en over de maatregelen om het virus te bedwingen.”

Voor de bank is het ook niet bekend of er een boete aankomt van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die droeg de bank op om voor 1 april 40.000 klantdossiers nog eens door te lichten op mogelijke witwasrisico’s, omdat de eerdere onderbouwing daarvan onvoldoende was. Rabobank geeft aan dat het nog niet bekend is wat het oordeel van DNB zal zijn en hoopt zelf op meer duidelijkheid in het najaar.