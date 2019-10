Yarden lijkt gered: zorgen ruim 1 miljoen verzekerden verleden tijd

DELA, de grootste uitvaartverzekeraar- en verzorger van Nederland, neemt het geplaagde uitvaartbedrijf Yarden over. Goed nieuws voor de in totaal 1,4 miljoen verzekerden. Voor de 900 medewerkers is de toekomst echter ongewis.

Met de overnameplannen kunnen de klanten van Yarden opgelucht ademhalen. De verzekeraar worstelt al langere tijd met zijn financiële gezondheid door all-inuitvaarten. Zo’n 390.000 klanten hebben zich in het verleden verzekerd voor een vaste uitvaart (zeg maar van cake tot kist), maar de prijzen van de uitvaarten zijn in de tussentijd zo hard gestegen dat Yarden er geld op moest toeleggen.



De financiële buffers kwamen mede als gevolg van de aanhoudend lage rente op zo’n alarmerend laag niveau uit dat De Nederlandsche Bank de uitvaartverzekeraar deze zomer dwong tot aanpassing van zijn polisvoorwaarden. De rekening van eventuele kostenstijgingen voor de kist of andere uitgaven werd bij de klant neergelegd en daarmee was Yarden voorlopig ‘gered’.



Een oplossing voor de lange termijn is er nu ook, met dank aan uitvaartverzekeraar DELA die aankondigt zijn concurrent te willen inlijven. Voor de 1 miljoen Yarden-verzekerden zal er voorlopig niets veranderen, zo belooft de uitvaartverzorger. ,,Hun polis loopt gewoon door en leden of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening.”



Verder wil DELA een deel van de 390.000 pakkethouders met een all-inuitvaart financieel tegemoetkomen. De door de toezichthouder opgelegde maatregel wordt niet teruggedraaid, máár ‘bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets na te betalen’. ,,Door een forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden”, aldus directeur Edzo Doeve in een reactie.

Ongewis

Goed nieuws dus voor de Yarden-verzekerden, maar voor de 900 Yarden-medewerkers is de toekomst ongewis. Vooral bij het verzekeringsbedrijf staan er banen op het spel, maar onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat. ,,De medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan, opgesteld in nauw overleg met de ondernemingsraden”, vult de directeur aan. Het lijkt erop dat medewerkers die werkzaam zijn bij de uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen minder te vrezen hebben. Zij zijn actief in andere regio’s dan waar DELA actief is.