Zalando breidt assortiment uit met duizenden beautyproducten

Tot nu toe kon je bij Zalando Nederland alleen kleding en schoenen kopen. ,,In maart 2018 hebben we onze beautylijn in Duitsland geïntroduceerd. Daarna volgden België, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Italië, Denemarken en Polen. En vanaf eind deze maand voegen we Nederland als negende markt toe’’, aldus Kenneth Melchior, directeur Zalando Noord-Europa.

Volgens Melchior blijkt dat drie van de vijf klanten in deze acht landen kleding of schoenen kopen bij het bestellen van schoonheidsproducten. ,,Dit bevestigt dat beauty en mode hand in hand gaan.’’ Zalando heeft goed gekeken naar de groeicijfers van verzorgingsproducten online. Vooral de cosmeticamarkt doet de laatste jaren prima zaken. Volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) besteedden Nederlanders vorig jaar ruim 2,7 miljard euro aan cosmetica-artikelen, vooral geuren en make-up zijn populair. Een stijgend aandeel (5,5 procent) komt uit online verkoop. In 2016 lag het online-aandeel nog op 3,3 procent. Tussen 2013 en 2018 is de verkoop via internet gestegen met ruim 46 procent.

Merken

Het assortiment van Zalando bestaat onder meer uit cosmetica, geuren, haarverzorgingsproducten en lichaamsverzorging. Merken die onder meer worden verkocht zijn Maybelline, Face Stockholm, Emma Hardie, Ouai, NYX en Golden Beards. Nederlandse merken zitten er niet tussen, maar volgens Melchior kan dat nog veranderen. ,,We zijn in overleg met Nederlandse ondernemers. Ik kan nog niet zeggen met wie of wat het concreet oplevert, maar de kans is zeker aanwezig dat we straks ook Nederlandse producten aanbieden.’’

Zalando zet onder meer Nederlandse influencers in om de beautylijn in de markt te zetten. Het gaat om Celine Bernaerts, Rien Welsink, Bruna Rizk, Mary-Anne Kammeron en Isadee Jansen.

XXL-distributiecentrum

Vorige maand maakte het bedrijf bekend een gigantisch distributiecentrum in Nederland te bouwen. Het is de bedoeling dat het XXL-centrum over 2 jaar de deuren opent in Bleiswijk. Zalando garandeert voor dit centrum 1500 banen.

,,De Benelux is een belangrijke groeimarkt voor ons, over vijf jaar willen we onze verkoop in deze drie landen meer dan verdubbelen. Daarom is het belangrijk dat we hier bouwen. Klanten zullen het gaan merken door de snellere levering van hun bestellingen. Nu komen de pakketjes hoofdzakelijk nog uit onze distributiecentra in Duitsland’’, aldus Kenneth Melchior eerder over de bouw van het distributiecentrum.

De komst van Zalando is economisch gezien goed nieuws, ook al plaatst met name vakbond FNV hier kanttekeningen bij. De bond vreest dat de Zalando-banen niet lokaal worden ingevuld.

,,Er wordt veel werk gecreëerd waarvoor lokaal geen mensen te vinden zijn. En dat heeft zeker niet alleen te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. De slechte waardering van het werk en de bestaansonzekerheid die deze banen met zich meebrengen, passen niet bij wat we in Nederland acceptabel vinden. Terwijl de vraag naar personeel in distributiecentra groot is, zien we niet dat de waardering voor het werk stijgt’’, aldus FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Prijskaartje

De vakbond pleit voor vaste roosters en uren, met afspraken over werkbare normen. ,,Zodat mensen niet 20 kilometer per dag hoeven te rennen op hun werk. Geef medewerkers een bruto uurloon van minimaal 14 euro, er zit nu eenmaal een prijskaartje aan de Nederlandse maatstaven.’’