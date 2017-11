Zelf je sportbril of winterjas in elkaar zetten

De winkels puilen uit met kleding. En toch vind ik het soms lastig om te vinden wat ik zoek. Zo voerde een zoektocht naar een donkergrijs wollen vest mij pas nog langs vele exemplaren die het nét niet waren: te kort, te wijd, lichtgrijs of van een lelijke pluisstof. Uiteindelijk vond ik een mooie online, maar die was dan weer nét uitverkocht in mijn maat. Ik ben jaloers op vrouwen die op zo'n moment hun breipennen pakken en zelf hun gedroomde vest in elkaar zetten. Behept met twee linkerhanden probeer ik mezelf er maar van te overtuigen dat die pluisstof toch niet zo afzichtelijk is. Om het vest vervolgens ongebruikt in de kast te laten hangen.

Coproductie past helemaal in onze keuzemaatschappij, waarbij je al twintig vragen moet beantwoorden voordat je een kop koffie bij de Starbucks hebt besteld. Leuk dat we zoveel mogelijkheden hebben, maar dat kan verlammend werken. Ik heb soms het gevoel dat ik niet mag, maar móet kiezen. En als coproducent heb je vast nog meer keuzestress dan als consument. Ook vraag ik me af waar we de tijd vandaan gaan halen halen om onze truien, brillen en lampen zelf te ontwerpen en te bouwen.



Toch, als we daardoor blijer zijn met onze spullen, is het die investering dubbel en dwars waard. Want we leven niet alleen in een keuze- maar ook in een wegwerpmaatschappij. Als we trots zijn op onze eigen creaties, dan eindigen ze waarschijnlijk minder snel in de vuilnisbak. Of achterin de kast, naast een lelijk donkergrijs vest.



