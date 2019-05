Zelfs Quote moet erkennen: Azimi-broers horen bij rijkste ‘jongeren’ van het land

Dat Salar en Sasan Azimi veel geld hebben, dat is al jarenlang bekend. De flamboyante broers verbergen dat bepaald niet, en bovendien is het niet zo moeilijk in te schatten. De twee bezitten het goedlopende hotel De Elderschans in Aardenburg, wonen ernaast in een luxe ingericht kasteel, bouwen twee grote panden in Oostburg momenteel om tot hotel, en bezitten daarnaast nog veel meer vastgoed, dure auto's en een partyboot. Bovendien geven ze graag geld weg: aan goede doelen of aan NAC-voetballers als die weten te promoveren.