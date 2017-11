Ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen 'vieze' stroom

Greenpeace is teleurgesteld over de resultaten. ,,Dat zo veel ziekenhuizen kolenstroom kopen, is bizar'', zegt klimaat- en campagneleider Joris Wijnhoven. ,,Kolenstroom zorgt voor ongezonde lucht en dat raakt patiënten direct. Als ziekenhuis heb je daarover verantwoording af te leggen.''



Veel publieke instellingen blijken kolenstroom groen te wassen via certificaten van Noorse waterkrachtcentrales, zogenaamde garanties van oorsprong. In praktijk leiden de meeste certificaten niet of nauwelijks tot de productie van extra groene stroom. ,,Uiteindelijk blijven instellingen vieze kolenstroom verbruiken.''



Volgens Greenpeace is het niet altijd onwil en zijn veel bestuurders zich er onvoldoende bewust van welke stroom ze gebruiken. ,,Greenpeace ziet graag dat publieke instellingen groene stroom kopen bij een leverancier die vooroploopt in de energierevolutie.''