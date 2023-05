Ziggo kan straks ook tarieven omlaag gooien, mochten prijzen in Nederland ooit gaan dalen

Kabelaar Ziggo kan lagere tarieven gaan rekenen aan nieuwe én bestaande klanten, mochten de consumentenprijzen in Nederland dalen. Vooralsnog was een verlaging om die reden onmogelijk volgens de voorwaarden, alleen een verhoging was toegestaan.

Ziggo heeft het recht om de vergoedingen en tarieven jaarlijks maximaal net zo sterk te verhogen als de consumentenprijsindex, de graadmeter voor inflatie (geldontwaarding), stijgt. Daarom stond per 1 juli al een prijsverhoging van gemiddeld 8,5 procent gepland voor de pakketten en de beltarieven, nu de inflatie hard oploopt in ons land.

Maar wat zou er eigenlijk gebeuren met de rekening van de klant als de prijzen in Nederland zouden dalen? Tot nu toe helemaal niets, want vooralsnog stond in de regels van het bedrijf dat deflatie (teruglopende prijzen) niet voor een correctie omlaag kan zorgen.

Per gelijk mogelijk voor bestaande klant

Dat gaat veranderen, per vandaag voor nieuwe klanten en per 1 augustus voor bestaande klanten. De mogelijkheid om bij dalende consumentenprijzen de tarieven te verlagen, wordt in de voorwaarden niet meer uitgesloten. Ziggo bekijkt jaarlijks of een correctie wordt doorgevoerd.

Het gaat volgens een woordvoerder van Ziggo om een aanpassing van vorig jaar ingevoerde voorwaarden. De zegsman geeft aan dat er bij een eventuele prijsverlaging natuurlijk wel sprake moet zijn van een situatie van deflatie in Nederland (dalende consumentenprijzen).

De kans op zo'n scenario lijkt momenteel uitermate klein, omdat voor een tariefsverlaging per 1 juli wordt gekeken naar de prijsontwikkeling in het voorgaande kalenderjaar. En ons land kende nog 10 procent inflatie in 2022. Dus de eerst mogelijke prijsverlaging zou pas kunnen plaatsvinden op 1 juli 2024. Vooralsnog ligt de inflatie dit jaar tussen de 5 en 8 procent.

Ziggo heeft ongeveer 3,7 miljoen klanten die vast internet, televisie of vaste telefonie afnemen.