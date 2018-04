Zo benut je de nieuwe regels om je privacy te beschermen

Winst Van Lanschot Kempen lager

11:13 DEN BOSCH - Van Lanschot Kempen heeft in het eerste kwartaal van 2018 een winst geboekt die lager ligt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt vooral door druk op de rentemarge en de Bossche bank, boekte geen opbrengst uit de verkoop van een deelname, zoals vorig jaar wel het geval was.