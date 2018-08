Zó kun je op vakantie beter op de kleintjes letten

En daar denken de onderzoekers van beide banken opvallend genoeg heel anders over. Uit de steekproef van SNS kwam dat de meeste Nederlanders inderdaad te veel uitgeven. Bij maar liefst 53 procent waren hun uitgaven hoger dan geschat. Bij een op de tien leidde dit tot rood staan of een onverwacht hoge creditcardrekening bij thuiskomst.



De onderzoekers van ING zien het anders. Die stellen dat we uiteindelijk toch op de Franse camping achter de laptop kruipen om te gaan internetbankieren. Maar liefst 88 procent van de Nederlanders zou op vakantie checken hoe hoog hun saldo is, wat ze hebben uitgegeven en of hun salaris al gestort is.



Van de ondervraagde vakantiegangers bewaart maar liefst 37 procent het bonnetje na een aankoop. Daardoor lukt het ons volgens ING ook beter om ook op vakantie op de kleintjes te letten: volgens ING geeft 'slechts' 22 procent meer uit dan verwacht.