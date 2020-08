Zo overleeft Lissabon: ‘Een stad zonder mensen, zonder leven, zonder charme’

Fadozanger Carlos Leitão (40) doet zijn ogen dicht en haalt uit. Luid applaus volgt. Hij glimlacht. Zijn musici vermoedelijk ook, al is de onderkant van hun gelaat aan het zicht onttrokken door de zwarte mondkapjes die ze verplicht dragen. Desondanks laat de muziek corona even ver weg voelen, de handpompjes met desinfectiemiddel en de plastic zakjes om de mondmaskers in op te bergen ten spijt.



Het was een goede avond, zal Leitão later zeggen. Hij is een bekende verschijning in Portugal en daarbuiten, en treedt naast zijn eigen shows al tien jaar op in Clube de Fado, waar bezoekers tijdens het diner korte optredens voorgeschoteld krijgen van artiesten die het Portugese levenslied vertolken. In de ontvangsthal toont een eregalerij de beroemde bezoekers; van voetballers als Cristiano Ronaldo en Eusébio tot filmmaker Woody Allen en Virgin-baas Richard Branson.