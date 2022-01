Zo reageren de branches op einde avondlockdown: 'Fijn, maar dit is nog niet genoeg’

VideoHet einde van de totale avondlockdown is in zicht en dat zorgt in verschillende branches voor blije reacties. Toch klinkt er ook hier en daar gebrom en ergernis rond de uitgelekte plannen. ,,Een mooie en hoopgevende tussenstap, maar dit zet nog geen zoden aan de dijk”, klinkt het bijvoorbeeld in de concertbranche.

Het kabinet wil waarschijnlijk vanaf woensdag de horeca, cultuur en een deel van de evenementen tot 22.00 uur openen onder voorwaarden. Voor evenementen geldt een verplichte zitplaats met een maximale capaciteit van 1250 bezoekers. Buiten mag een locatie maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld.

Geen zoden aan dijk

Dit zet voor concerten nog geen zoden aan de dijk, omdat een groot deel van de omzet tussen 22.00 en 04.00 uur wordt gerealiseerd, aldus Berend Schans, directeur van brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. ,,Onder normale omstandigheden moeten wij gemiddeld zo’n 90 tot 95 procent zaalbezetting hebben willen we uit de kosten komen, zónder die 1,5 meter.”

Sommige concerten met vaste zitplaatsen worden vanaf woensdag wel weer mogelijk. Een ‘fijne ontwikkeling’, zegt Schans tegen deze site. ,,Dit is een mooie en hoopgevende tussenstap, maar dit zet nog geen zoden aan de dijk. Kennelijk moet dezelfde weg naar heropening gelopen worden als die naar sluiting, maar dan andersom. Wat ons betreft kan dat sneller en in grotere stappen.” Hij pleit dan ook voor het zo snel mogelijk heropenen van de culturele en creatieve sector ‘zonder beperkende maatregelen’.

Een farce

De evenementenbranche onderschrijft het gevoel dat bij poppodia leeft. ,,Het is logisch dat stapsgewijs de boel gaat bewegen, maar voorlopig zie ik dat voor de evenementenwereld niet of nauwelijks echte mogelijkheden zullen bestaan”, laat voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers Willem Westermann aan deze site weten. ,,Ik ben blij voor degenen die wat kunnen doen maar zie dat bij ons de kansen en mogelijkheden nog gering tot afwezig zijn.”

De zakelijke evenementensector is nóg kritischer en noemt het heropenen met beperkende maatregelen ‘een farce’. Onder die beperkende regels is het niet te doen om beurzen en andere evenementen kostendekkend, laat staan winstgevend te organiseren. Dat zeggen organisatoren van beurzen en congressen zoals brancheorganisatie EventPlatform en Ahoy in Rotterdam.

Riemer Rijpkema, directeur van EventPlatform, wijst erop dat de beperkingen ten koste gaan van het enthousiasme van bedrijven om een evenement te organiseren. Ook moet het kabinet de voorbereidingstijd niet onderschatten. De meeste grote beurzen kosten maanden om op te tuigen. Vanwege het gebrek aan perspectief worden er volgens Rijpkema evenementen geannuleerd. ,,Door alle onduidelijkheid gaan bedrijven andere keuzes maken. Maatregelen ontmoedigen mensen. Niet iedereen zit te wachten op netwerken op afstand en met mondkapjes op”, zegt hij.

Horeca jubelt

In tegenstelling tot de evenementenmakers verkeren horecaondernemers in jubelstemming. ,,Hier hebben we de afgelopen dagen hard voor gelobbyd. Het dreigde even de verkeerde kant op te gaan”, vertelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen deze site.

KHN geeft aan zich de afgelopen tijd enorm hard te hebben gemaakt voor een veilige heropening van de horeca en heeft met een eigen routekaart ingezet op een heropening met een toegangsstop om 22.00 uur, wat betekent dat er tot 22.00 uur gasten een horecazaak kunnen betreden.

De uitgelekte plannen vallen daarmee samen met de wens en inzet van KHN, zodat horecaondernemers ook in de avond hun gasten kunnen ontvangen en daarmee een deel van de avondomzet kunnen maken. ,,Daar is KHN heel blij mee.” De brancheorganisatie zegt blij te zijn met ‘de voortvarendheid waarmee het nieuwe kabinet met de coronacrisis om lijkt te gaan’.

Clubs en discotheken

KHN hoopt dat het kabinet ‘deze voortvarendheid vast zal houden’ als het gaat om het snel afschaffen van de vooralsnog blijvende restricties, zoals het coronatoegangsbewijs, mondkapje, placeren en het reserveringssysteem. Voorzitter Robèr Willemsen roept het kabinet op de ontwikkelingen in andere landen als het Verenigd Koninkrijk en inzichten van de WHO op de voet te volgen. ,,Niet vasthouden aan statische weegmomenten per twee weken, maar ad hoc versoepelen, wanneer mogelijk”, laat hij weten.

Voor clubs en discotheken lossen de aankomende versoepelingen nog niets op, beseft Willemsen. ,,Voor die ondernemers is nog helemaal geen perspectief. We hebben het vertrouwen dat het nieuwe kabinet voor deze groep snel perspectief biedt.” In zijn commentaar is Willemsen opvallend positief over de start van Rutte-IV. ,,Ze lijken minder in die tunnel van zorg te zitten. Er wordt meer gekeken naar de samenleving als geheel.”

Ook de Nederlandse Politiebond noemt het openen van de horeca ‘goed nieuws’. ,,Als het inderdaad zo zou zijn, dan is het vanuit veiligheidsperspectief een goede stap”, aldus voorzitter Jan Struijs. ,,De mensen zoeken een uitlaatklep en dat uit zich nu in illegale feestjes. We krijgen steeds meer meldingen van ruzies die uit de hand lopen.” Een versoepeling van de coronamaatregelen gaat volgens hem ‘echt helpen’.

Royal Promotions, publiciteitsbureau voor musicals als Hij Gelooft In Mij en Aladdin, laat weten de mogelijke versoepelingen voor onder meer de cultuursector ‘fantastisch‘ te vinden. ,,We zaten hier al zo lang op te wachten”, zegt eigenaar Marco de Koning tegen het ANP. Mogelijk mag de cultuursector binnenkort weer publiek ontvangen tot 22.00 uur.

,,Het is zo fijn om waarschijnlijk weer publiek te mogen ontvangen.” De sector is bij vlagen open geweest, maar moest ook geregeld de deuren gesloten houden. ,,Het feit dat we nu misschien weer mogen, is fantastisch”, vindt De Koning daarom. ,,Echt te gek.” Het betekent dat onder meer de musicals TINA, Hij Gelooft In Mij en Aladdin weer van start kunnen met publiek. Naar verwachting gaat er een limiet gelden van 1250 bezoekers. ,,Dat is ook een heel prettig aantal.”

Bioscopen

Op de waarschijnlijke heropening van de bioscopen reageert de branche positief. ,,We zijn blij dat de regering naar het signaal uit de sector geluisterd heeft. Samen met burgemeesters moet worden gekeken hoe de uitlooptijden van films praktisch goed haalbaar te maken zijn”, aldus NVBF-directeur Gulian Nolthenius.

Bioscoopketen Pathé laat weten al sinds december ‘enorm uit te kijken’ naar de heropening. Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. ,,Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop”, aldus een woordvoerder.

Taskforce

De Taskforce cultuursector pleit ten slotte voor latere sluitingstijden dan het tijdstip van 22.00 uur. Dat is om pieken in vervoers- en bezoekersstromen te vermijden, aldus voorzitter Jan Zoet. Volgens Zoet rekent het publiek op bekende aanvangstijden en ligt de duur van een voorstelling vast. ,,Musicals en oratoria bijvoorbeeld zijn niet voor 22.00 uur afgelopen en kunnen niet worden ingekort”, aldus Zoet. Bovendien leidt een latere sluitingstijd volgens hem tot een betere spreiding van vervoers- en bezoekersstromen.

De taskforce, die ruim 400 organisaties en makers uit de creatieve en culturele sector vertegenwoordigt, vindt verder dat er gewerkt moet worden met een bezetting van 75 procent. In de uitgelekte versoepelingen lijkt het erop dat er maximaal 1250 mensen een zaal in mogen.

