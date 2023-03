Zorgen over stijgend ziekteverzuim: ‘Maak nieuwe afspraken over ziek melden’

Mkb’ers zien het ziekteverzuim toenemen en maken zich grote zorgen, blijkt uit onderzoek van Interpolis. De verzekeraar denkt dat nieuwe regels over omgaan met ziekteverschijnselen het verzuim kunnen helpen terugdringen. Nu lopen mensen soms te lang door met klachten of blijven ze thuiswerken, waardoor herstel langer op zich laat wachten.

Bijna de helft van de mkb’ers (ruim 40 procent) maakt zich zorgen over het hoge verzuim in zijn bedrijf. Bijna een kwart van de mkb’ers meldt dat het aantal verzuimmeldingen de afgelopen jaren is gestegen. Dit komt naar voren in de zogeheten Bedrijvenmonitor van Interpolis, uitgevoerd door Ipsos onder vijfhonderd ondernemers.

Eerder lieten de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek al zien dat het verzuim stijgt. Sinds het begin van deze eeuw hebben zich niet eerder zoveel mensen ziek gemeld op het werk. De stijging zit hem in zowel kortdurend verzuim - denk aan een griepje of het coronavirus - als in langdurige uitval door bijvoorbeeld een burn-out.

Hardnekkig probleem

Volledig scherm © ANP Verzuim is een hardnekkig probleem, constateert René Voets, directeur bedrijven Interpolis. ,,De piek van het aantal verzuimmeldingen na bijvoorbeeld een carnavalsweekend of na wintersport kan tijdelijk lijken, maar er is sprake van continu hoge aantallen van verzuim en dat baart veel mkb’ers grote zorgen.”



De uitval komt bovenop de hoge werkdruk waar veel medewerkers al langer mee kampen als gevolg van de grote personeelstekorten en dat kan voor nieuwe uitval zorgen. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden, vindt Voets. Maar hoe? Hij denkt dat nieuwe afspraken over hoe om te gaan met ziekte en ziekteverschijnselen, zoals verkoudheid of uitzieken, een oplossing kunnen zijn.



Voor de uitbraak van het coronavirus hadden veel bedrijven geschreven en ongeschreven regels als het ging om ziekte. Tijdens de coronacrisis bepaalde de overheid de regels en was het duidelijk dat personeel bij klachten thuisbleef. Nu ziet Interpolis dat er een andere balans is ontstaan met thuiswerken en dat mensen anders omgaan met klachten.



,,Je ziet bijvoorbeeld dat mensen met lichte klachten wel gewoon doorgaan met werken, maar dan thuis aan het werk zijn. Het gevaar is dat zij te lang blijven lopen met klachten en alsnog langdurig uitvallen”, aldus Voets.

Niet blijven doorlopen met klachten

Vakbond CNV heeft niet direct de indruk dat de regels over ziekmelding nu heel anders of onduidelijk zijn. Maar CNV denkt wel dat mensen langer doorwerken als ze zich niet lekker voelen. Om die reden kwam de bond recent ook met de oproep aan personeel om niet te blijven doorlopen met klachten, maar uit te zieken. Uit het CNV-onderzoek bleek dat de helft van de werknemers het lastig vond om, vanwege de personeelskrapte, zich ziek te melden.

MKB-Nederland heeft niet de indruk dat er veel discussie is over wel of niet naar kantoor komen met griepklachten. Nu corona in de endemische fase zit en testen bij klachten en isolatie bij besmetting niet meer noodzakelijk zijn, gelden voor corona dezelfde adviezen als voor andere luchtweginfecties. ,,Werkgevers volgen die adviezen en nemen die op in het arbobeleid, dus daar is niks nieuws onder de zon. We krijgen hierover dus ook geen signalen”, stelt woordvoerder Mieke Ripken van de ondernemersorganisatie.

Volgens MKB-Nederland doen bedrijven er wel goed aan om in kaart te brengen - voor zover mogelijk - om wat voor verzuim het precies gaat. Ripken: ,,Belangrijk is om goed in de gaten te houden hoe het met je mensen gaat, om daarover te praten, of ze nog gelukkig zijn op het werk, de werk-privébalans goed is, et cetera.”

CNV denkt dat het verzuim omlaag zou gaan zodra de werkdruk drastisch omlaag gaat. ,,Minder administratieve lastendruk en minder vergaderingen zou volgens de vakbond kunnen helpen. En ook accepteren als werknemers een keer ‘nee’ zeggen omdat anders de druk te hoog wordt. Wij pleiten ook voor meer zeggenschap over werktijden en werkinhoud. Veel werknemers worden gezonder als zij zelf de regie houden over hun werk”, aldus CNV-woordvoerder Jolanda van Zwieten.

