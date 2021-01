Zorgpensioenfonds PFZW hoeft pensioenen niet te verlagen

De meeste Nederlandse pensioenfondsen zullen hun pensioenen dit jaar niet hoeven te korten. De financiële positie ging in december niet achteruit, waardoor de pensioenfondsen nu even adempauze hebben, stelt onderzoeksbureau Aon dat maandelijks berekent hoe de pensioenfondsen ervoor staan.

Terugkijkend was 2020 een ‘mager beleggingsjaar’. Door de uitbraak van het coronavirus zakten de beurskoersen in maart ver weg. Dat verloren terrein werd in de loop van het jaar wel weer goedgemaakt, maar de aanhoudende lage rente zorgde er desondanks voor dat de dekkingsgraad gemiddeld afnam.

Minimum

Het herstel op de aandelenmarkten hielp de meeste pensioenfondsen naar een dekkingsgraad die eind vorig jaar boven de 90 procent lag. Dat was het minimum om niet te hoeven korten. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over het afgelopen jaar, kwam uit op 100 procent. Dat betekent dat er 1 euro in kas zit voor iedere euro die een fonds aan pensioenverplichtingen heeft.

Voor dit jaar zijn de pensioenfondsen nog niet uit de problemen, stelt Aon. Eind dit jaar moet de dekkingsgraad op 95 procent liggen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen.

Volledig scherm Illustratie bij pensioenen. © Nozzman

Dubbele klap

In oktober van dit jaar leek er nog een dubbele klap te dreigen voor de 6 miljoen deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP en zorgpensioenfonds PFZW: hogere premie en minder pensioen. De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland maakten toen bekend hoe ze ervoor stonden. En dat was niet al te best. Alleen bpf Bouw, het pensioenfonds voor de bouwsector, was veilig.

Er zijn twee oorzaken dat de Nederlandse pensioenfondsen het slecht doen. Ten eerste is dat de lage rente. Hoe lager de rente hoe meer geld de fondsen in kas moeten houden om de pensioenen te betalen. En die rente blijft maar dalen, ook tijdens de coronapandemie. Daarnaast hebben de fondsen veel last van de instorting van de aandelenmarkten in het eerste kwartaal. De beurzen hebben zich daarna wel hersteld, maar ABP en PFZW hebben nog steeds een negatief rendement op hun beleggingen dit jaar.

Jarenlang hebben pensioenfondsen en politiek de kortingen voor zich uitgeschoven. Met de invoering van een nieuw pensioenstelsel zijn kortingen ook minder vaak aan de orde, hopen de pensioenfondsen. Dat nieuwe stelsel wordt vanaf 2022 geleidelijk ingevoerd. Het was de pensioensector er veel aan gelegen om kortingen te voorkomen voor de invoering. Kortingen zijn slecht voor het vertrouwen in het nieuwe stelsel.

Vertrouwen

Dat is het probleem bij het huidige stelsel. Ondanks dat de pensioenkassen jaarlijks voller raakten, werden de pensioenen niet verhoogd. Dat tastte het vertrouwen in het stelsel aan. Toch werd het Nederlands pensioensysteem deze week door pensioenadviesbureau Mercer opnieuw uitgeroepen tot beste pensioenstelsel ter wereld. Desondanks zegt de pensioenadviseur dat de invoering van een nieuw stelsel verstandig is. Juist omdat er weinig vertrouwen is in het huidige stelsel.

