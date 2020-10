Zoveel houden studenten over: ‘Ik koop alleen nog tweedehandskleding’

Supermark­ten willen discussie voorkomen en weigeren klanten zonder mondkapje niet

29 september De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.