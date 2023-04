Zwitsers Lagerhuis stemt tegen garanties voor Credit Suisse, maar geld is al vrijgemaakt

De Zwitserse Nationale Raad, het Lagerhuis van het parlement, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de financiële garanties gestemd uit het reddingspakket voor de bank Credit Suisse. Daarmee uitten de parlementariërs symbolisch hun onvrede over de manier waarop de Zwitserse regering bij de redding heeft gehandeld, want het ziet er niet naar uit dat alles nog wordt teruggedraaid.