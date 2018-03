1 april: Efteling laat baby's toe in de Python

In een video is te zien dat de Efteling in samenwerking met Maxi-Cosi een speciaal stoeltje heeft ontworpen voor de allerkleinsten. Een huisarts vertelt dat het voor baby's 'erg goed is om in aanraking te komen met zoveel prikkels' en een moeder zegt uit te kijken naar het eerste ritje voor haar spruit. Directeur marketing en communicatie Koen Sanders: "We zouden de Efteling niet zijn als we niet iets zouden toevoegen op het moment dat de Python weer open gaat." De nieuwe Python gaat zaterdag open voor het publiek. Echt.