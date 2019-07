Parkeerkaartje Efteling 25 procent duurder

VIDEO Naast buren klagen ook bewoners Efteling over uitbrei­ding, merkte Arjen Lubach: 'Er zitten nu 80 rovers'

1 oktober LOON OP ZAND - De omwonenden van de Efteling klagen al een tijdje over de uitbreidingsplannen van de Efteling. Het feit dat de gemeente Loon op Zand vorige week echter toch besloot om het park te laten groeien, was voor cabaretier Arjen Lubach aanleiding om eens te kijken ín het park. Want de bewoners ontvangen al die nieuwe sprookjes ook niet met open armen.