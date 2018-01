Zo gaat de Python tegen de vlakte

De grond wordt afgegraven, de baan wordt in stukken gezaagd en geknipt. Het moet voor liefhebbers een pijnlijk beeld zijn. Veertig man werken de komende maanden om de Python in de Efteling af te breken en weer volledig op te bouwen. Geen zorgen voor de fans: de achtbaan komt er precies hetzelfde uit te zien. De afgelopen maanden is de nieuwe baan al gebouwd, in België.