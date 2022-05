100 deelnemers Eindhovens schaaktoernooi; sport populairder dan ooit

EINDHOVEN - Huisschaker, clubschaker of grootmeester, alle niveaus spelen dit weekend op het WLC Weekend Schaaktoernooi in wijkcentrum De Hoeksteen in Eindhoven.

Het is stil in de grote zaal van wijkcentrum De Hoeksteen in Eindhoven-Noord. De airco zoeft, een paar spelers lopen rond om hun volgende zet te bedenken of even hun gedachte te verzetten. Het is zondag opperste concentratie tijdens de vijfde ronde van het twaalfde Woensel Lichttoren Combinatie (WLC) toernooi.

In de achterste hoek spelen de twee sterkste spelers van het toernooi hun partij. Thomas Beerdsen (24), op een paar punten na grootmeester, neemt het op tegen Eline Roebers (15), de rijzende ster van het damesschaak. Midden in de zaal speelt de Eindhovense Tommy Grooten (12). Op jonge leeftijd heeft hij het schaken zich eigen gemaakt door veel te spelen op een schaakapp. Als zoon van internationaal schaakmeester Herman Grooten is hem het schaken met de paplepel ingegoten.

Met honderd deelnemers is het toernooi maximaal bezet. Daarvan slechts zes dames. Naast Nederlandse deelnemers zijn er spelers uit onder andere Duitsland, België en Portugal. ,,We hebben zo’n honderdvijftig aanmeldingen gehad, maar meer dan honderd passen niet in de zaal”, vertelt wedstrijdleider Leo van IJzendoorn.

Steeds meer schakers

Schaakclub WLC heeft het aantal leden de laatste jaren zien stijgen. Hoe komt dat? ,,Soms horen we als reden inderdaad de Netflix-serie Queen’s Gambit. Daar werd veel over gepraat en het waren met zorg geconstrueerde partijen. Maar de serie viel samen met corona-uitbraak en veel mensen raakten geïnteresseerd in online schaken”, aldus IJzendoorn.

Op het toernooi zijn er spelers van allerlei niveaus. Van huisschaker tot clubschaker. Voor de echte fanatieke spelers zijn er twee titels te behalen: internationaal meester en grootmeester, afhankelijk van de rating.

Waar ging het fout?

WLC-lid Niels Feijen (22) heeft de vijfde ronde achter de rug en zit in de analyseruimte om zijn laatste partij de analyseren. ,,Ik ben aan het kijken waar het fout is gegaan. Ik begin met de openingszet en loop de partij na”, legt Feijen uit.

Anderhalf jaar geleden is Feijen online met schaken begonnen en heeft inmiddels de smaak te pakken. ,,Schaken is een soort puzzel. Na een zet van een tegenstander ontstaat er weer een nieuwe puzzel die je moet oplossen en zelf een zet vinden die je tegenstander vastzet.”

Met tweeëneenhalf punt uit vijf is hij niet helemaal tevreden. ,,Ik had meer verwacht, maar als je een klein foutje maakt, dan glipt de wedstrijd uit je handen.”

Zondagmiddag sluit het toernooi met de zesde ronde. De sterkste Brabander in de A-groep (hoogste niveau) mag zich ‘Brabants kampioen 2022’ noemen.