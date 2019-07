100 Italiaanse dames uit Eindhoven in één app

De Italiaanse Miriam Frosi was verbaasd toen haar Nederlandse schoonmoeder vertelde dat er ragout op het menu stond en er vervolgens pasteitjes uit de keuken kwamen. Ragú is wat er in Bologna over de spaghetti bolognese gaat. Een schat van een mens is haar schoonmoeder overigens. ,,Alleen koken kan ze echt niet." Als haar echtgenoot Urjan thuis was geweest, had hij dit volgens haar beaamd. ,,In tien jaar tijd is hij twintig kilo aangekomen."