11-jarig 'wonderkind' Laurent behaalt bachelor binnen een jaar én studeert summa cum laude af

G-krach­ten winnen het in Best even van corona, kermis druk maar wel onder controle

3 juli BEST - Gegil klinkt vanuit de gondels, volwassen mannen lopen met grote teddyberen onder de arm en een klein meisje zeult een Toblerone chocoladereep van twee kilo mee in haar speelgoedkinderwagen. Kermis in Best voelt als vanouds en corona lijkt gezien de drukte ver weg.