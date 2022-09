12,5 miljoen cash in Eindhovense flat leidt richting beruchte topcrimineel de ‘Vingerknipper’

Zes jaar cel geëist tegen de ‘man van 12,5 miljoen’ in Eindhoven

EINDHOVEN - Tegen een 36-jarige Georgiër die dik 12,5 miljoen euro verborgen hield in zijn appartement aan de Paradijslaan in Eindhoven is woensdag zes jaar cel geëist. In het appartement zijn verder twee vuurwapens, 215 patronen en ruim een kilo cocaïne in beslag genomen.

4 november