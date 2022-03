1600 bomen grond in op Boomfeestdag in Eindhoven: Leerlingen ISE zijn trots op ‘hun’ bos

Gewapend met gloednieuwe scheppen staan een dertigtal kinderen van de Internationale School Eindhoven (ISE) te popelen om aan het werk te gaan. Zo’n 900 bomen liggen klaar om de grond in te gaan. Te kiezen uit: Gelderse roos, vogelkers, lijsterbes, berk en hazelaar.

,,Het gaat slecht met onze planeet en het ecosysteem. Ik voel me daar verdrietig over. Nu kan ik daar zelf een beetje verandering in brengen en daar ben ik blij om”, zegt Elvira (11). Klasgenoot Risha (11) vindt de natuur belangrijk om in te verblijven, maar ook voor een goed klimaat. ,,Als ik hier straks fiets en het bos zie groeien, dan heb ik een trots gevoel dat ik dit gedaan heb.”

Boomfeestdag

Woensdagmorgen wordt het braakliggend terrein tussen de N2 en Vensedijk bij de nieuwe fietsbrug Tegenbosch voorzien van nieuwe aanplant door de leerlingen van ISE. De school is een van de vier scholen uit Eindhoven die meedoen aan de Nationale Boomfeestdag. De andere scholen zijn: De Vrije School Brabant, basisscholen De Wilakkers, en Floralaan.

Het terrein is gebruikt als bouwplaats voor de fietsbrug. Er komen nu vijf soorten bomen, onder meer met vruchten en noten voor de vogels, eekhoorntjes en andere dieren die in het naastgelegen natuurgebied zitten. Dit moet zorgen voor meer biodiversiteit en meer variatie in aanplant.

Het voorbereidende werk is gedaan. De gaten zijn geboord en uit ieder gat steekt een stokje met een kleur, zodat de kinderen weten waar welke boom in moet. Wethouder van klimaat Rik Thijs (GroenLinks) spreekt de groep toe over het belang van de natuur voor de mens en de dieren. Ook hij steekt z’n handen uit de mouwen om een paar bomen te planten. Hij geniet van het enthousiasme van de kinderen. Thijs: ,,Het is een nationale dag en mooi dat we hier in Eindhoven ook aandacht voor hebben. Veel ruimtes zijn voorbereid, want het plantseizoen loopt tot het eind van deze maand. Het is belangrijk dat jongeren zien hoe de natuur werkt en dat we samen Eindhoven groener maken.”

Daphne Dansen, hoofd van de Nederlands afdeling van ISE, geeft aan dat de school heel actief is op het gebied van milieu en duurzaamheid. ,,We zijn een eco-school en dit soort projecten past in onze visie. Het is ook een leuke afwisseling met de lessen op school.”

Alex (11) is blij dat hij een keer niet hoeft te werken op school, maar het is leuk om de natuur te helpen. ,,Dat wil ik sowieso doen. De natuur mooier maken. We willen niet dat de wereld vernietigd wordt.” Schepmaatje Lynn (11) benadrukt hoe fijn ze het in de natuur vindt. ,,Daar voel ik me vrij en ik word er rustig van.”