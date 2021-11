31 uur en 7 minuten non-stop tegen stroom in zwemmen: Maarten van der Weijden is onderweg

video Grote opkomst bij uitvaarten verongeluk­te tieners: ‘Jezus zal snel alles van Vespa’s weten’

NUENEN/EINDHOVEN - Onder enorme belangstelling is vrijdagmiddag in Gerwen afscheid genomen van Anthony Verstappen, de zestienjarige bestuurder van de auto die vorig weekend ‘s nachts frontaal en met hoge snelheid op een ambulance botste in Helmond. Tegelijkertijd werd in Woensel afscheid genomen van Levi (15). Ook daar verzamelden zich honderden familieleden en vrienden.

