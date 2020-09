315 bestuurders in Oost-Brabant gepakt bij politiecontrole vanuit touringcar

Recensie Enerveren­de reis van 80 minuten door Muziekge­bouw Eindhoven

11 september EINDHOVEN - Een reis in tachtig minuten langs drie podia met verschillende artiesten, dat is wat het Muziekgebouw in deze roerige tijden kan bieden. Drie verschillende aanvangstijden, veertig mensen per keer, twee ongebruikelijke podia en een strakke logistiek voeren de bezoeker langs een keur aan ervaringen.