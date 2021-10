38 PEC Zwolle-supporters opgepakt in Eindhoven

28 jaar geleden was gevluchte Afghaanse familie niet welkom in Eindhoven, maar het is goed gekomen

14:14 PURMEREND/EINDHOVEN - Het is schokkend wat er die zomer van 1993 in Eindhoven gebeurt, omdat we het dan (nog) niet gewend zijn. Bewoners verzetten zich openlijk tegen het onderbrengen van twee vluchtelinggezinnen in een lege school. Bij boze woorden blijft het niet, ramen gaan aan diggelen.