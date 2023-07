5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

BRABANTSE POT Hotpot met Eveline Wu: ‘Geen geploeter in de keuken en iedereen eet naar zijn eigen smaak’

EINDHOVEN - In Nederland is het nu vooral bekend van honderdduizenden Tiktok-filmpjes: hotpot, fondue in bouillon. Het is het favoriete eten van restauranttycoon Eveline Wu (47) uit Eindhoven én haar hele familie. Niet zo vreemd, want het is een eeuwenoude Chinese traditie, waar eten draait om samen delen en quality time met familie.