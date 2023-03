5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

indebuurt.nlYes, het is weekend! En dat betekent: tijd om plannen te maken. Van een feest voor vroege vogels tot een queer filmavond: er is van alles te doen dit weekend in Eindhoven.

PIXL Club: Monitor #1

Zin om te dansen? Dat kan deze zaterdag bij het gloednieuwe feestje Monitor bij PIXL Club. In deze pop-upclub op Strijp-S ga je de hele nacht los op technobeats. De line-up bestaat uit dj’s Marvin Late, Hakim Midhat, Monsieur Pompe, Waus en Denial. Met wie ga jij hier weekend vieren?

Wanneer? Zaterdag 18 maart van 22.00 tot 4.00 uur

Waar? The New Block, Kastanjelaan 300

Wat kost dat? Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 22,79 euro en haal je hier

Queer movie night

Plof in je (bioscoop)stoel, pak er een bak popcorn bij en kijken maar! Deze vrijdagavond is de Queer Movie Night bij LAB-1. Elke maand draait LAB-1 een film met een link naar de LHBTQ+-community. Deze keer zie je de filmklassieker Death Becomes Her. Een comedy met Meryl Streep, Goldie Hawn en Bruce Willis als hoofdrolspelers. Wil je zien! Let op: de film is in het Engels en zonder ondertiteling.

Wanneer? Vrijdag 17 maart om 21.30 uur

Waar? LAB-1, Keizersgracht 19

Wat kost dat? Bioscoopkaartjes voor volwassenen zijn 11,20 euro en scoor je hier

St. Patrick’s Day

Op vrijdag 17 maart kleurt Eindhoven groen, want dan is het St. Patrick’s Day. Dit feestje is overgewaaid uit Ierland en bedoeld om de Ierse beschermheilige Sint-Patricius te herdenken. Hoe je dat doet? Bier drinken, jonguh… of ehhh lad! Zo drink je bij The Little One Bar aan de Jan van Lieshoutstraat Guinness-bier en zelfs een groen brouwsel. En natuurlijk kun je bij Ierse pubs in Eindhoven terecht voor een pint.

Wanneer? Vrijdag 17 maart

Waar? Bij verschillende cafés, zoals O’Sheas Irish Pub, The Trafalgar Pub en The Little One Bar

Wat kost dat? Gratis entree

VroegZat in de Effenaar

Je kent het vast wel… ben je keigezellig een avondje op stap geweest, lig je de day after de hele dag brak op de bank. Wil je eens wat anders? Goed nieuws, want dit weekend strijkt VroegZat neer in de Effenaar. Bij dit feestje voor vroege vogels show je je dansmoves je op allerlei muziekstijlen: van reggae tot rock. Hier sta je niet tot in de late uurtjes op de dansvloer, dus je bent gewoon op tijd thuis. Zo heb je toch nog iets aan je zondag.

Wanneer? Zaterdag 18 maart van 19.30 tot 0.00 uur

Waar? Effenaar, Dommelstraat 2

Wat kost dat? Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 17,50 euro en vind je hier

Hiphop & Heels

Heb jij altijd al willen dansen op hiphop? Of lijkt het je leuk om je sensuele moves te trainen? Deze zondag doe je mee aan gratis masterclasses bij dansschool FLXN op Strijp-S. Van 12.30 tot 13.30 uur staat hiphop op het programma. Tussen 13.30 en 14.30 uur volg je een gratis lesje Heels, een sexy dansstijl op hakken. Iets voor jou? Stuur dan een mail met vermelding van je volledige naam naar worthy.iamworthy@gmail.com.

Wanneer? Zondag 19 maart van 12.30 tot 14.30 uur

Waar? FLXN dansschool, Ketelhuisplein 18

Wat kost dat? Meedoen is gratis

