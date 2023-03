5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

indebuurt.nlYes, het is weekend! En dat betekent maar één ding: tijd om plannen te maken. Van een geekbeurs tot een ligconcert: er is van alles te doen dit weekend in Eindhoven.

Hommage aan de Clown

‘Hij was maar een clown…’ De een is gek op het geschminkte figuur met rode neus, de ander is er doodsbang voor. Eén ding is zeker: iedereen heeft wel een herinnering aan de clown. Deze vrijdagavond komen de ‘grote meesters’ van de clownswereld voorbij in de try-out van Hommage aan de Clown. Met deze theatershow viert Arno Huibers het dertigjarig bestaan van Arno’s Theater. Komt dat zien!

Wanneer? Vrijdag 3 maart om 20.00 uur (en daarna op meerdere dagen)

Waar? Arno’s Theater, Kalverstraat 11

Wat kost dat? Kaartjes voor volwassenen zijn 10 euro en voor kinderen is de entree 7,50 euro

GrooveBox in Eindhoven

Wat is er nou lekkerder dan dansend het weekend inluiden? Deze zaterdag kan dat bij het housefeestje GrooveBox in de Oude Rechtbank. Je gaat hier los op housemuziek van dj’s én scoort er gratis raketjes en snoep. Win-win!

Wanneer? Zaterdag 4 maart van 23.00 tot 4.00 uur

Waar? De Oude Rechtbank, Stratumseind 32

Wat kost dat? Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 11 euro en haal je hier

View this post on Instagram A post shared by 𝗣𝘂𝗿𝗲 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 | 𝗚𝗿𝗼𝗼𝘃𝗲𝗕𝗼𝘅 (@groovebox.events) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pand P Podium: Whiff & The Wet Socks

Vind je het leuk om nieuwe muziek te ontdekken? Tijdens Pand P Podium krijgt lokaal talent de kans om te shinen. Dit keer staat de Eindhovense band Whiff & The Wet Socks op het programma met een akoestische show. Deze muziekgroep speelt een mix van funk, blues en rock. Je luistert naar nummers van de nieuwe plaat Sugar Rush, maar ook naar eerder werk van de band.

Wanneer? Zondag 5 maart van 15.00 tot 16.30 uur

Waar? Pand P, Leenderweg 65

Wat kost dat? Een kaartje is 6 euro en scoor je hier

Ligconcert in DomusDELA

Ontspan en laat je betoveren door de klanken van pianomuziek. Deze zondagavond geeft de Britse pianist en componist Simeon Walker een concert in Eindhoven. En niet zomaar een, want je luistert liggend naar zijn pianospel. Je bezoekt het ligconcert op een bijzondere locatie: de Paterskerk ofwel DomusDELA.

Wanneer? Zondag 5 maart vanaf 20.15 uur

Waar? DomusDELA (Paterskerk), Kanaalstraat 4

Wat kost dat? Kaartjes zijn verkrijgbaar voor 25,50 euro en reserveer je hier

View this post on Instagram A post shared by DOMUSDELA (@domusdela.eindhoven) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vintage Tech Fair

Ben jij gek of oldschool spellen, computers, camera’s en audioapparatuur? Dan is de Vintage Tech Fair vast iets voor jou. Bij dit walhalla voor spelletjesliefhebbers en verzamelaars struin je langs vintage tech van onder meer Philips, Apple en Nokia. Wie weet ga je wel naar huis met een walkman, retrogame of vintage camera. Even terug in de tijd!

Wanneer? Zondag 5 maart van 10.00 tot 16.00 uur

Waar? De ‘geek store’ van Erix Collectables en GameForce, Visserstraat 18a

Wat kost dat? Gratis entree

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!