50-jarig jubileumfeest Eindhovense poptempel valt wederom in het water

Politie trekt dienstwa­pen en zet arrestatie­team in bij conflict in Eindhoven: geen aanhoudin­gen

EINDHOVEN - Het Arrestatieteam (AT) van de politie is maandagavond in actie gekomen bij een conflict aan de Bennekelstraat in Eindhoven. Het team werd ingezet omdat de betrokkenen bekend zijn bij de politie. Uiteindelijk zijn er geen aanhoudingen verricht.

10 mei