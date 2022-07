5000 liter brandbare vloeistof in loods plus nog tal van andere overtredingen bij controles in Eindhoven

EINDHOVEN - Tal van overtredingen zijn in Eindhoven geconstateerd bij controles door het gemeentelijk BITE-team. Zo stond in een loods een enorme hoeveelheid brandbare vloeistof: 5000 à 6000 liter in plaats van de toegestane 50.

Tijdens de controles op 5, 6 en 7 juli, waarbij ook de politie betrokken was, werden 49 panden in Tongelre, Strijp en Woensel onder de loep genomen: 25 garageboxen, 18 loodsen en 6 woningen. In één van de loodsen was een drugslab ondergebracht. Al eerder was op dit adres zo’n zelfde lab actief.

Illegale prostitutie en bewoning caravans

De lijst van overtredingen is lang. Zo werden in drie garages producten aangetroffen voor het kweken van wiet, terwijl twee andere garageboxen in gebruik waren als illegale autospuiterij. Ook trof het BITE-team op een terrein caravans aan waarin werd gewoond, terwijl dat hier niet was toegestaan.

In één pand werd een man aangehouden in verband met een woninginbraak. In een ander pand was mogelijk sprake van illegale prostitutie.

Lichtere vergrijpen

Verder was er ook een aantal lichtere vergrijpen, waaronder twee loodsen die niet gebruikt werden volgens het bestemmingsplan; waren er 91 overtredingen op het gebied van brandveiligheid en 48 omdat de bouwkundige staat van het pand niet in orde was.