50Plus boos: ‘lekken’ over coaching verziekte sfeer Helmondse politiek moet onderzocht

HELMOND - 50Plus is er boos over dat het coachingstraject dat de verziekte verhoudingen in de Helmondse gemeenteraad moet verbeteren, is uitgelekt. De partij wil daarom dat burgemeester Elly Blanksma onderzoekt wie het lek is en schort haar medewerking aan de coaching voorlopig op.