7 x manieren om carnaval te ontvluchten in Eindhoven

indebuurt.nlZie je nu al op tegen carnaval? Geloof het of niet: het is ook mogelijk om de blauw-oranje stoet te ontvluchten in Eindhoven. Dit lijstje met onderduiktips is speciaal voor de ‘carnavalsontlopers’.

Vier thuis een anti-carnavalsfeest

Ben je niet de enige die een hekel heeft aan carnaval? Trommel je lotgenoten dan op voor een onvervalst thuisfeestje. Stel een goede playlist samen op Spotify en proost met een Eindhovens biertje op een topavond! Filmpje kijken, gamen of ouderwets spelletjes spelen. Komt helemaal goed. Het eten laat je natuurlijk aan huis bezorgen.

Verstop je in de bioscoop

Oké, grote kans dat je toch een blauw-oranje dronkenlap of student verkleed als tekenfilmfiguur tegenkomt. Zeker als je het aandurft een filmpje in de binnenstad te pakken. Maar als je eenmaal neerploft op een bioscoopstoel kun je wel even opgaan in een compleet andere wereld. Een wereld waarin ze géén carnaval vieren.

Volledig scherm Tip: verstop je in de bios. © Pexels

Haal je schaatsen uit de kast

Doe eens gek en haal je schaatsen uit het vet. Wedden dat je op de schaatsbaan geen clowns of indianen tegenkomt? Of nou ja, die kans is wel erg klein. We kunnen dus stellen dat een rondje schaatsen in het IJssportcentrum Eindhoven een veilige plek is om te ontsnappen aan de carnavalsgekte.

Lekker zwemmen

Een duik nemen in het zwembad, waarom ook niet? Met een beetje mazzel is het lekker rustig en kun je op je gemak baantjes trekken. Ga bijvoorbeeld naar Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep of het Ottenbad. Ook leuk voor kleine carnavalshaters.

De paden op, de lanen in

Pak de fiets of auto een rijd in een rechte lijn naar de heide of de bossen. Daar hebben we er genoeg van in Eindhoven. Om het je helemaal makkelijk te maken, hebben we alvast wat routes voor je gevonden. Wie weet sta je op de heide oog in oog met een hooglander hier en daar, maar in ieder geval niet met verklede apen.

View this post on Instagram A post shared by Photograph_Ing (@photograph_ings) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gratis naar het museum

Het is bijna nergens zo rustig als in een museum. Laat het nu ook net zo zijn dat het Van Abbemuseum op dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur voor iedereen gratis toegankelijk is. Dus geen drukte, harde muziek en dronken mensen die je aanstoten. Gewoon genieten van de stilte en rustig een rondje lopen langs verschillende kunstwerken. Wat een rust!

Volledig scherm Foto: Van Abbemuseum in Eindhoven © Noman Meihandoest / @unseenspots

Letterlijke escapen

Hoe simpel kan het zijn: laat jezelf gewoon opsluiten. Zo heb je letterlijk even ‘rust’. Een uur lang in ieder geval, want je moet wel binnen de tijd weten te ontsnappen. Puzzels en raadsels oplossen, stressen, zoeken… jij hebt helemaal geen tijd om aan carnaval te denken, jonguh!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!