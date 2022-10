75 jaar Echo van het Zuiden: Muziek maken met veel gezelligheid

EINDHOVEN - Accordeon-Mandolineorkest Echo van het Zuiden geeft zondag 6 november haar jaarconcert. Maar eigenlijk is het een jubileumconcert ter ere van het 75-jarig bestaan in 2020. De muziekstukken zijn hetzelfde, de lasershow is vervallen

,,We noemen het geen jubileumconcert meer, maar jaarconcert. Voor ons is het jubileum stilletjes voorbijgegaan”, vertelt Annet Tompson, voorzitter van Echo van het Zuiden. De muziekvereniging wilde groots uitpakken in het Centrum van de Kunsten. Een mooi concert met het thema ‘Highlights’ in samenwerking met drie violisten. En onder begeleiding van een lasershow. Helaas, zoals bij veel activiteiten, gooide corona roet in het eten.

Nu twee jaar verder geeft de Echo van het Zuiden op 6 november in wijkcentrum Unitas haar jaarconcert. Tompson: ,,De lasershow is niet meer mogelijk. We spelen wel hetzelfde programma met drie violisten.” De muziekstukken die gespeeld worden, hebben een speciale betekenis voor de muzikanten. ‘Dans Macabre’, speciaal ingestudeerd voor het jubileum, maar ook stukken waar ze in het verleden succes mee hebben gehad: ‘Mysteriosa Venezia’, ‘Lord of the Dance’ en meer.

Fusie

De Eindhovense accordeon-mandoline vereniging werd in 1945 opgericht onder de naam Crescendo-Snaren en bestond uit alleen snaarinstrumenten. In 1955 was er de fusie met een accordeonvereniging en kreeg het gezelschap de naam Echo van het Zuiden onder leiding van dirigent Noud van Erp, tevens oprichter. Het orkest telt tegenwoordig rond de twintig leden en speelt een breed repertoire van modern tot klassiek.

De laatste zes jaar repeteert de vereniging in wijkcentrum ’t Slot in de wijk Gestel. De huidige dirigent Danny Notermans dirigeert al 35 jaar en is pas de tweede dirigent. Het typeert de club die veel leden heeft die al vijftig, zestig jaar verbonden zijn met het orkest.

Unieke klankkleur

,,De combinatie van instrumenten maakt de club bijzonder. Het geeft een unieke klankkleur. Maar ook de groep onderling, er zijn veel vriendschappen ontstaan. Tijdens de coronaperiode heb ik het muziek maken gemist, maar de contacten nog meer. Gezelligheid speelt een belangrijke rol”, aldus Tompson die zelf al vijftig jaar lid is.

Voor de toekomst hoopt Tompson nog samen lang muziek te maken. ,,We worden allemaal een jaartje ouder, maar zolang we er plezier in hebben… Nieuwe leden zijn overigens van harte welkom.”

Het jaarconcert van Echo van het Zuiden is op zondag 6 november in wijkcentrum Unitas. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur op Vlokhovenseweg 49 in Eindhoven. Het concert begint om 14.00 uur. Entree is 4 euro.