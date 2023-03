A2 richting Eindhoven dicht door ongeval bij knooppunt Batadorp

met video Steef (89) is de oudste student bij Summa, hij blijft graag bij de tijd: ‘Mensen, de wereld verandert’

EINDHOVEN - Hij is 89 jaar, maar Steef Nagtzaam is nooit uitgeleerd. Op het Summa College in Eindhoven, waar hij digitale vaardigheden volgt, is hij de oudste student. ,,Digitaal onhandig zijn, dat laat ik me niet gebeuren.”