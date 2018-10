A58 bij Moergestel dicht na ongeluk bij Oirschot

OIRSCHOT - Op de A58 bij Oirschot is zaterdagochtend een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Hierdoor is de A58 in de richting van Eindhoven afgesloten. Verkeer dat naar Eindhoven moet wordt omgeleid via Den Bosch over de A65 en de A2.