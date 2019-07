A67 zeker nog tot 21.00 uur dicht bij Asten na ongeluk vrachtwagens met gevaarlijke stoffen

Man krijgt klappen op straat in Eindhoven en gedraagt zich agressief naar agenten, dader spoorloos

12:49 EINDHOVEN - De man die zondagavond gewond is geraakt bij een vechtpartij op de Salomon de Braystraat in Eindhoven is een 36-jarige inwoner uit Best, laat de politie weten. Hij kreeg meerdere klappen van een nog onbekende dader.