Aan Stationsweg in Nuenen is spoor van WO2 te zien: tanks van de bevrijders reden hier kasseien kapot

Eersteklas­ser trekt elftal noodgedwon­gen terug nadat het ten onder gaat aan eigen succes: ‘Zeer onverwacht’

Een amateurclub van zo'n 800 leden, met 11 seniorenteams en een bloeiende jeugdafdeling? Marvilde lijkt alles in huis te hebben om op een mooi niveau te spelen, maar komend seizoen ontbreekt het eerste elftal in de standaardcompetitie. Een ‘pijnlijk’ besluit, dat niet over één nacht ijs is gegaan. De club slaat een nieuwe weg in.