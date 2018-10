Aandacht voor gestolen fietsen, pinpassen en babbeltrucs in Bureau Brabant

Gemeente Eindhoven op vingers getikt: nieuw beleid hulp in huis mag niet

15:10 EINDHOVEN - Het nieuwe beleid van de gemeente Eindhoven voor huishoudelijke hulp is in strijd met de wet, zo blijkt. Gemeenten dienen wel degelijk vast te leggen hoeveel uren zorg iemand krijgt, en niet alleen een lijst met taken. Dat blijkt uit een nieuwe uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechterlijke macht in Nederland in een deel van de bestuursrechtelijke geschillen.