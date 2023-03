Aangevallen keeper bedankt PSV-supporters voor hun gebaar

Die persoon zit inmiddels vast en riskeert mogelijk een maandenlange celstraf. PSV wil hem bovendien niet meer in het Philips Stadion zien. Hij had al een stadionverbod en stevent af op een levenslang stadionverbod, zei algemeen directeur Marcel Brands eerder al.

Betekenis

Dmitrovic trok zich vorige week niet al te veel van de man aan en had hem binnen een paar tellen in de houdgreep. Hij laat na ontvangst van het bloemetje weten dat voetbal moet verbinden en dat een toeschouwer nooit kan staan voor alle supporters van PSV. Daarnaast refereert Dmitrovic ook nog aan de betekenis van Eindhoven voor Sevilla. De Spaanse club won in 2006 de UEFA Cup in het Philips Stadion, door Middlesbrough terug te wijzen.