Aangifte tegen oud-PSV’er en Oranje-international Bruma vanwege zwaar verkeersongeval in 2014

Verpak­kings­spe­ci­a­list voor industrie IPS Technology uit Eindhoven volledig in handen van Meilink

15 maart EINDHOVEN - IPS Technology, de Eindhovense specialist in verpakkingen voor onder meer ASML en DAF, is definitief volledig in handen gekomen van Meilink uit Borculo in de Achterhoek. Meilink verkreeg in 2016 al een minderheidsbelang in de kleinere branchegenoot. Oprichter en voormalig eigenaar Peter Geerts blijft nog twee jaar aan IPS verbonden.