Aanleg snelfietspad op ’t Hofke: boombakken eruit, bomen erin

EINDHOVEN - Bewoners van ’t Hofke in Tongelre namen na 24 jaar afscheid van de acht boombakken die zorgden voor het groen in de straat. De straat krijgt een opknapbeurt en wordt onderdeel van het snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond.

In 1997 vestigde buurtcomité ’t Hofke Noord de aandacht op het drukke verkeer in de straat en het weinige groen. Bomen planten kon niet volgens de gemeente, maar het buurtcomité hield vol en bedacht een oplossing, boombakken. De gemeente ging overstag en een jaar later werden er boombakken geplaatst. Nu 24 jaar later worden ze vervangen door nieuwe bomen die, vanwege de aanleg van het snelfietspad, wel in de grond worden geplaatst. De boombakken krijgen een nieuwe bestemming in Woensel-Noord.

Wegtakelen

De familie van den Heuvel heeft met liefde en plezier een van de acht boombakken 24 jaar verzorgd en goed ook, want bij het wegtakelen werkte de bak niet mee, de wortels zijn dwars door de bak gegroeid. Van den Heuvel: „We gaan ze nog missen. We wonen hier al heel lang en hebben de bomen dus groot zien worden. We zijn ook benieuwd naar hoe het snelfietspad eruit gaat zien. Hopelijk helpt het ook tegen het te hard rijden.”

Het wegtakelen van de boombakken was een spektakel, al was het bijna niet doorgegaan. Eric Eradus heeft een enorme vrachtwagen met kraan, maar een blik op de bomen en hij wist: ‘dat gaat hem niet worden'. Eradus: „Die bomen die zijn veel te hoog. Als ik daar mee ga rijden, blijft er geen stoplicht hangen!”

Plan

Na wat hoognodige telefoontjes is er, in overleg met de uitvoerder, een plan bedacht. De boombakken worden tijdelijk op een dichtbij gelegen grasveld geplaatst, zodat de werkzaamheden aan de fietsstraat wel van start kunnen gaan.

De aanleg van het nieuwe snelfietspad is ook aanleiding om tevens een evenement voor de wijk te organiseren. Op zondag 30 oktober zal er een zeepkistenrace worden gehouden op het afgesloten deel van ’t Hofke Noord. Naast de race is er ook een informatie/doemarkt over duurzaamheid en met groene – en buurtinitiatieven.

Wie wil meedoen, kan zich inschrijven. Elk team bestaat uit maximaal vier personen. Iedereen is welkom om mee te doen. Via zeepkistenrace.tongelre@gmail.com kan er een bouwtekening worden aangevraagd. Indien je materialen nodig hebt, dan kun je deze gratis komen ophalen op zaterdag 1 en 15 oktober in ‘de Schop’ bij de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 tussen 9.00 en 12.00 uur.