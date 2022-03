Aanstormend en eigenzinnig muzikaal talent vindt plek bij Pand P Podium

Eine Kleine Nachtmusik van Amadeus Mozart gaat over in Hey Girl van Gruppo Sportivo. Een eigengereide interpretatie van Eleanor Rigby. En Ken je mij, wie ben ik dan van Trijntje Oosterhuis met flarden van Die Moldau. Niets is te dol voor de vijf muzikanten van de Eindhovense band Maas. Het plezier spatte er onlangs vanaf in de theaterzaal van Pand P aan de Leenderweg.

Dat was te danken aan de stichting Pand P Podium, een initiatief van muziekliefhebbers Jacques van Erven, Charles Knibbeler en Marion Lensen. Opgericht medio 2020, maar vanwege corona anderhalf jaar nauwelijks actief. Nu de meeste beperkingen voorbij zijn, gaan ze weer op zoek naar regionaal muzikaal talent. Het liefst net zoals Maas, met een eigenzinnig repertoire.

Waardering in een blikje

Vaak plant Pand P Podium dat op korte termijn. Er is geen zaalhuur, ze vullen de gaten op in de programmering. Bezoekers betalen geen toegang, wel kunnen ze na afloop hun waardering voor de muziek kwijt in een van de blikjes die onder de stoelen te vinden zijn. Per blikje gaat één euro naar de stichting om de onkosten te dekken, de rest gaat naar de muzikanten.

Quote Er zijn wel meer kleine podia in de stad, maar de meeste hebben een vaste muziek­soort en een publiek dat daar op rekent Jeroen van Erven, Gitarist en leadzanger bij Maas

,,We mikken vooral op jonge muzikanten”, vertelt Van Erven. ,,Soms maken we een uitzondering, die van Maas zijn niet meer zó piep, maar ze hebben wel een eigenwijze opvatting van hoe muziek kan klinken.”

Jeroen van Erven (geen familie), gitarist en leadzanger bij Maas, is blij met de kans om in Pand P te spelen. ,,Er zijn wel meer kleine podia in de stad, maar de meeste hebben een vaste muzieksoort en een publiek dat daar op rekent.” Altstadt heeft pop en rock, de Gouden Bal vooral blues. Daar past Maas niet tussen.

Al vóór corona personeelsgebrek

Ernst van Tienen is horecamanager bij zowel het Parktheater als Pand P, die een samenwerkingsverband hebben. Ook zit hij in het bestuur van het theater aan de Leenderweg.

Hij is blij met het initiatief van de stichting. Al voordat corona uitbrak had het bestuur de openingstijden moeten beperken en bleef de deur op maandag gesloten. ,,Dat was vooral het gevolg van personeelsgebrek”, zegt Van Tienen. ,,Gelukkig hebben we nu twee koks gevonden, ze beginnen 1 april.”

Kraamkamer van de kleinkunst

En de programmering van Pand P Podium helpt de ambitie van Pand P om te fungeren als kraamkamer van de kleinkunst waar te maken. ,,Wij maken graag de vergelijking met PSV en de Herdgang. Pand P is geen vierde zaal van het Parktheater en wil ook niet het beste eetcafé van de stad worden. Hoewel we wél het beste terras hebben, waar altijd de zon schijnt, is de horeca ondersteunend aan het theater, waar vooral aanstormend en vernieuwend talent de ruimte moet krijgen.”

Van Tienen spreekt van een prettige werkrelatie met de gemeente Eindhoven, die optreedt als huisbaas en subsidiegever. Hij hoopt met een nieuw college van b en w afspraken te kunnen over de start van de renovatie, waarvoor een bedrag van vier ton is toegezegd.

,,Dat gaat deels om technisch onderhoud en verbetereing van de verwarming en isolatie, maar we willen ook een ruimte ombouwen tot repetitiezaal.” Hij benadrukt dat behalve het horecapersoneel alle medewerkers vrijwilligers zijn, ruim twintig in totaal. ,,Zonder hen zou er geen Pand P kunnen bestaan.”