Aantal coronapatiënten daalt ook sterk in verpleeghuizen

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven liggen nu 24 mensen die positief testten op corona, in het Anna Ziekenhuis in Geldrop 3, in het MMC in Veldhoven 17 en in het Elkerliek in Helmond 9. Dat brengt het totaal op 53. Vorige week waren dit er nog 68 in totaal, de dalende trend zet dus door.