Aantal varkens blijft dalen; nu 5,4 miljoen in Brabant

EINDHOVEN - Het aantal varkens in Nederland blijft dalen. Op 1 april 2021 telde het land 512.000 minder varkens dan het jaar ervoor. Dat is een afname van vier procent en direct toe te schrijven aan de sanerings- en stoppersregelingen die voor varkenshouders in het leven zijn geroepen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zijn er in Nederland nu bijna 11,4 miljoen varkens. In 2018 waren er dat een miljoen meer: zo’n 12,4 miljoen.

Brabant, van oudsher een provincie met veel intensieve veehouderij, herbergde op 1 april bijna 5.4 miljoen varkens, bijna 345.000 minder dan op dezelfde datum in 2020. In 2018 waren er dat nog bijna zes miljoen.

Schaalvergroting zet onverminderd door

In de laatste tien jaar is het aantal varkenshouderijen in Nederland bijna gehalveerd; van 6500 in 2011 tot 3400 in 2021. Die daling zal naar verwachting verder doorzetten. In een rapport uit 2018 schatte Rabobank al in dat de Nederlandse varkenshouderij gedecimeerd zou worden. Het aantal bedrijven zou dalen tot zo’n 1000 in 2030, zo werd destijds als prognose opgetekend.

Volledig scherm Ter illustratie: de groei van het aantal melkgeiten in Nederland is tot staan gebracht. © ANP

De schaalvergroting zet ondertussen onverminderd door. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf verdubbelde bijna, van 1900 in 2011 naar 3400 dit jaar. De grootste varkensbedrijven zijn gevestigd in Limburg en Noord-Brabant met gemiddeld respectievelijk 5300 en 4800 varkens.

De totale veestapel is in een jaar nauwelijks kleiner geworden. Dit jaar stonden in Nederland 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, een daling van 1,4 procent vergeleken met 2020.

Effecten stop op geitenhouderij lijken voor het eerst zichtbaar

Opvallend is wel dat de groei van het aantal melkgeiten voor het eerst aan het afvlakken is. In verband met mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden hebben meerdere provincies een stop op de geitenhouderij ingesteld. Op basis van al verleende vergunningen bleef het aantal dieren in met name Noord-Brabant en Gelderland - de twee provincies met de meeste melkgeiten - tot en met 2020 toch toenemen. Nu worden de effecten van de maatregelen voor het eerst zichtbaar.

In 2021 telde Nederland 482.000 melkgeiten, slechts één procent meer dan het jaar daarvoor.