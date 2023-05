Aantal winkels in Eindhoven vorig jaar licht toegenomen

Er klinkt weer elke zondag muziek in het Warande­park: nieuwe reeks gratis Carat Concerten begonnen

HELMOND - Met je bigband optreden, naar een koor luisteren of bijkletsen met oude bekenden; het kan weer elke week in het Warandepark in Helmond. Zondag opende het nieuwe seizoen met concerten in het Carat Paviljoen en een kleine markt.