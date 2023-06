Aarzelingen over uitbreiding cameratoezicht in Eindhoven: ‘Laten we kleine stapjes nemen’

Schrikken tijdens ‘camerasa­fa­ri’ in Eindhoven­se binnenstad: ‘Kijk, hier gluurt China mee’

EINDHOVEN - Van honderden camera’s die in Eindhoven hangen, is volstrekt onduidelijk wie de beelden ervan bekijkt. Op ‘camerasafari’ door de binnenstad schrikken veel gemeenteraadsleden als ze zien hoeveel en welke plekken in beeld worden gebracht.