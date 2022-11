Achthonderd kamerverhuurpanden in Eindhoven illegaal, aanpak gaat 13 jaar duren

Mannen slaan in op Belgisch stel in Eindhoven­se parkeerga­ra­ge: botbreuken en interne verwondin­gen

EINDHOVEN - Een Belgisch stel is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld door een groep mannen in Eindhoven. Dat gebeurde in de parkeergarage onder winkelcentrum Heuvel. Het stel werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw liep zelfs interne verwondingen op.

21 november