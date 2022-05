Achttien kandidaten die burgemeester van Eindhoven willen worden

Onder de sollicitanten zijn vijftien (voormalige) wethouders of burgemeesters. Drie sollicitanten werken in het bedrijfsleven of in een vrij beroep. Ze combineren hun huidige werk meestal nog met een politieke- of bestuursfunctie.

Veel namen genoemd

Tot afgelopen vrijdag kon er gesolliciteerd worden op de vacature die is ontstaan omdat John Jorritsma na zes jaar stopt als burgemeester van Eindhoven.

Quote Ik ben overtuigd dat er een goede vrouwelij­ke kandidaat tussen zit. Er is genoeg te kiezen Anne Veenstra , Kies haar, na 500 jaar

In juni en juli worden sollicitatiegesprekken gehouden. De vertrouwenscommissie met gemeenteraadsleden die de selectie maakt, komt volgens de planning op 19 juli in een besloten gemeenteraadsvergadering met een voordracht. De nieuwe burgemeester van Eindhoven begint na de zomer.

Sinds John Jorritsma zijn vertrek aankondigde wordt er stevig gespeculeerd over zijn opvolger .Er worden heel veel namen genoemd.

Kies haar, na 500 jaar

In de stad is gepleit voor een vrouw als burgemeester. Eindhoven had nog nooit een vrouw als burgemeester. Er werd onder andere een petitie gemaakt die 365 keer werd ondertekend. De profielschets voor de nieuwe burgemeester werd geschreven in vrouwelijke vorm.

Toch zoekt Eindhoven niet per se een vrouw. Voorzitter Ruud van Acquoij zegt dat de vertrouwenscommissie geen onderscheid maakt en op inhoud selecteert.

Initiatiefneemster Anne Veenstra van de petitie 'Kies haar na 500 jaar’ reageert opgetogen op het aantal vrouwen dat heeft gesolliciteerd. ,,Ik had natuurlijk het liefst alleen maar vrouwelijke sollicitanten gehad maar ik ben ook realistisch. Zeven is een mooi getal. Ik ben overtuigd dat er een goede vrouwelijke kandidaat tussen zit. Er is genoeg te kiezen."