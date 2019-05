Actie tegen Pegida op Stadhuisplein Eindhoven

EINDHOVEN - De betogingen van Pegida in Eindhoven roepen nu een tegenreactie op. Op het Stadhuisplein is vrijdagmiddag een betoging voor tolerantie en tegen racisme.

Eindhoven is een tolerante stad waarin geen plek is voor racisme, islamofobie en homofobie. Dat is de boodschap van een bijeenkomst vanmiddag om half vier op het Eindhovense stadhuis. Onder de noemer ‘We Are 1’ willen de organisatoren een tegengeluid laten horen na de uit de hand gelopen Pegida-demonstratie afgelopen zondag en de mogelijke nieuwe betoging van die extreem-rechtse organisatie aanstaande zondag.

Voldoende gronden

,,We hopen met deze bijeenkomst de burgemeester ook op andere gedachten te brengen", zegt Marieke Bertha, een van de organisatoren. ,,We vinden dat er voldoende gronden zijn om de demonstratie van Pegida te verbieden. Pegida provoceert en treitert. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Die organisatie zet mensen tegen elkaar op en daar is in Eindhoven geen plaats voor, vinden wij.”

Demonstreren

Aanvankelijk zou Pegida op 6 mei in Eindhoven demonstreren bij de moskee aan de Otterstraat. Die betoging werd op het laatste moment afgeblazen omdat Pegida zich te zeer beknot voelde door de beperkingen die burgemeester John Jorritsma de demonstratie had opgelegd.

Betoging

Afgelopen zondag keerde de organisatie terug naar Eindhoven, maar werd de betoging voortijdig afgebroken omdat de veiligheid van de omwonenden niet langer kon worden gegarandeerd. Zo'n 300 moslimjongeren voorkwamen dat de betogers in de buurt van de moskee konden komen, waarna relletjes ontstonden.

Tegengeluid

,,We waren eigenlijk nog aan het bijkomen van de gebeurtenissen van zondag toen het bericht kwam dat Pegida aanstaande zondag weer terug wil komen naar Eindhoven", aldus Bertha. ,,Ze beginnen het leuk te vinden, zeiden ze. Nou, wij niet. Het is voor een tegengeluid. Vandaar dat we met een man of tien het initiatief hebben genomen voor een bijeenkomst op het Stadhuisplein die in het teken staat van tolerantie.”

Vrije meningsuiting

Burgemeester Jorritsma liet eerder weten de Pegida-bijeenkomsten niet te kunnen verbieden vanwege het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging. ,,Als ik Pegida verbied te demonstreren, krijg ik bovendien het verwijt dat ik met twee maten meet. En dat wil die organisatie het liefst, want dan kan ze in de slachtofferrol kruipen. Daar voel ik niets voor", zei de burgemeester tijdens een recente raadsvergadering op vragen van Denk-raadslid Adem Topdag. Hij vindt dat de burgemeester ‘de rode loper uitrolt’ voor Pegida, dat zich in zijn ogen schuldig maakt aan ‘haatzaaien'.

Twee maten

,,Als er ergens een haat-imam wil prediken dan wordt dat wel verboden", reageert Berta daarop. ,,In feite wordt er dus al met twee maten gemeten. Wij vinden dat Pegida in Eindhoven geen ruimte meer moet krijgen om te betogen. En als het niet anders kan, laat ze dan maar op het Stadhuisplein demonstreren. Dan krijgen ze tenminste niet de kans te provoceren.”

Of Pegida toestemming krijgt van de gemeente Eindhoven om zondag weer te demonstreren is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van het college van B en W wordt de melding nog op bestudeerd.